Preživel sem več kot trikrat toliko, kot zdaj preživljajo oni

Selektor srbske nomometne reprezentance Dragan Stojković je postal nacionalni heroj po zmagi Srbije v Lizboni, s katero so si »orli« zagotovili nastop na mundialu v Katarju. Za njegovo navzočnost na tribunah se trgajo klubi, ki želijo dvigniti pomembnost tekme, politiki in mediji. Priljubljeni Piksi je gostoval tudi na televiziji K1 in v daljšem intervjuju spregovoril o marsičem zanimivem.

Novinarka Jovana Jeremić ga je vprašala za komentar podatka, da ga srbski reprezentanti kličejo mister. »To je mednarodno ime za trenerja. Ko delaš v tujini, te pač tako kličejo. Kako pa naj me kličejo, trener? Ali pa Piksi? Smo mar prijatelji, smo skupaj obiskovali šolo?« je odgovoril 56-letni Stojković. Na dodatno začudenje novinarke je Stojković pojasnil tudi, da z igralci goji vzajemno spoštljiv odnos, toda da se z njimi ne pogovarja po telefonu.

Bil sem nogometaš, predsednik, Uefa in Fifa

»Prav je, da me spoštujejo, četudi me ne bi motilo niti, če bi me kdo poklical po imenu. Doslej sem preživel več kot trikrat toliko, kot zdaj preživljajo oni. Zame ni skrivnosti v nogometu. Bil sem nogometaš, predsednik, Uefa in Fifa, bil sem vse. Nihče od njih ne more pridobiti neko korist znotraj ekipe ne da bi jaz za to vedel,« je pojasnil Piksi.