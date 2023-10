Pri 32 letih ima legenda Chelseaja dovolj nogometa

Nekoč eden najboljših napadalnih igralcev na svetu Eden Hazard je naznanil, da zaključuje nogometno kariero. Belgijec je bil neustavljiv v dresu Chelseaja, tudi po prestopu k madridskemu Realu leta 2019 za 100 milijonov evrov je pokazal nekaj prebliskov, nato pa je šla njegova karierna krivulja strmo navzdol.

Hazard je bil od letošnjega poletja, ko se mu je iztekla pogodba z Realom, prost igralec, zdaj pa je naznanil, da bo nogometne čevlje obesil na klin. »Včasih moraš poslušati svoje telo in se ustaviti, ko je čas za to. Misel na konec je že nekaj časa zorela v meni, zdaj je čas, da uživam še v drugih stvareh,« je ob slovesu povedal Hazard, pri Chelseaju pa so zapisali: »Poslavlja se legenda kluba. Na Stamford Bridgu boš vedno dobrodošel.«

Za Chelsea je Hazard na 352 tekmah dosegel 110 zadetkov, za belgijsko reprezentanco, za katero je nazadnje igral na svetovnem prvenstvu lani jeseni, pa na 126 tekmah 33 zadetkov. Od tekmovalne kariere se poslavlja pri 32 letih.