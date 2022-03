Pri frizerju je prehitel Messija, njegov gol je obšel svet

V nadaljevanju preberite:

Tomislav Mrkonjić je na prvih treh tekmah v slovenskem prvenstvu dosegel ravno toliko golov, po krajši strelski suši pa bo poskušal že danes (15.00) zablesteti še na sosedskem obračunu v Domžalah. S tem bi potrdil status enega najbolj vročih strelcev nogometne pomladi v Prvi ligi Telemach, kjer se je v mladi ekipi mlinarjev ob boku številnih rojakov dobro znašel. Presenečen je nad tem, da tako veliko Slovencev navija za Hajduk, ki je tudi v njegovih domačih Zmijavcih športni pojem par excellence. Navijači na Hrvaškem so mu nadeli vzdevek »Messi iz Zmijavcev«, a sam priznava, da je to daleč od realnega stanja na zelenici, čeprav so podobno kot vragolije argentinske ikone tudi njegovi goli že znali obkrožiti svet.