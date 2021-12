Pri Ronaldovih na Old Traffordu imajo žilavega sovražnika

Med angleške nogometne prvoligaše je vdrl virus SARS-CoV-2. Na zadnjem testiranju na novi koronavirus so zabeležili rekordnih 42 novih okužb v primerjavi z 12 prejšnji teden, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Največ težav imajo v vrstah Manchester Uniteda, zaradi česar je tudi odpovedana današanja prvesntvena tekma proti Brentfordu.

Gre za rekordno število okužb, odkar so maja 2020 pričeli testiranja klubov med angleško elito. Med 6. in 12. decembrom so opravili 3805 testov, 42 oseb pa je bilo pozitivnih na novi koronavirus. Pred tem so največ okužb odkrili januarja letos, in sicer 40.

Na spletni strani rdečih vragov so zapisali, da so v ponedeljek zaradi izbruha okužb odpovedali vse aktivnosti in zaprli poslopja za trening.

Med angleško elito so minuli konec tedna že prestavili gostujoči obračun Tottenhama proti Brightonu, potem ko je bilo pri londonskem velikanu pozitivnih osem igralcev ter pet članov strokovnega osebja. Pred tem je bil v četrtek odpovedan tudi domači dvoboj Tottenhama v evropski konferenčni ligi proti Rennesu.

Na Otoku je zaradi porasta okužb, tudi zaradi različice omikron, ponovno v veljavi vse več omejitev v boju s pandemijo, tudi klubi pa so od tamkajšnjih oblasti dobili navodila, da vzpostavijo stroge zdravstvene protokole za zmanjšanje števila okužb.