Primerjal ga je z nacistom in odstopil

Nenavaden škandal je zakuhal zdaj že bivši predsednik Nogometne zveze Nemčije Fritz Keller. Pred časom je kolega Rainerja Kocha, enega od dveh podpredsednikov, primerjal s sodnikom nacističnega režima Rolandom Freislerjem.



Nekdanji prvi mož nemškega nogometnega prvoligaša Freiburga je za svoje ostre besede drago plačal in se odločil, da odstopi s položaja prvega moža nemškega nogometa. K odstopu sta ga prisilila Kochov odziv, ki ni sprejel njegovega opravičila, in umaknjena podpora regionalnih nogometnih združenj.



»Prevzemam odgovornost za spodrsljaj, ki mora ostati moja žalostna najnižja točka v vodstvu DFB,« je v svoji odstopni izjavi zapisal 64-letni funkcionar, ki je bil predsednik DFB od leta 2019. A hkrati je tudi dal vedeti, da so DFB potrebuje spremembe.



»DFB se mora spremeniti in si povrniti verodostojnost, zaupanje, integriteto ter uspešnost,« je opozoril Keller, ki je vztrajal pri profesionalizaciji in posodabljanju DFB, a je naletel na odpor.



Z odstopom Keller, sicer ugleden in in uspešen vinar v Nemčiji ter prejemnik enega od najprestižnejših priznanj za proizvajalca vin v letu 2019 po »Gault & Millau Wine Guide«, še ni umiril strasti. DFB je primer poslal tudi na sodišče.

