Primorski obračun brez odločitve

Nogometaši Kopra in Gorice so se v 13. kolu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:1). Primorski derbi se je na koprski Bonifiki končal brez zmagovalca, bolj zadovoljni bodo s točko nogometaši iz Nove Gorice. Koprčani so takoj prevzeli pobudo na domači zelenici, a si prave priložnosti niso priigrali. So pa na drugi strani v prvi pravi akciji zadeli Novogoričani. V deseti minuti so lepo izigrali domačo obrambo, po podaji Jošta Urbančiča pa je četrtič v sezoni zadel Etien Velikonja.

Pet minut kasneje so sicer Koprčani po veliki napaki Urbančiča zatresli mrežo Uroša Likarja, a je bil strelec Bright Edomwonyi v prepovedanem položaju. Na drugi strani je v 22. minuti tudi Alessandro Ahmetaj zadel iz globokega prepovedanega položaja. Velikonja je v 33. minuti po prostem strelu še stresel prečko. Trojna zamenjava Kopra je takoj na začetku drugega polčasa obrodila sadove, saj je Luka Kambič - ta je zamenjal Mateja Palčiča - s predložkom zaposlil Edomwonyija, ki je z glavo zabil prvi gol v slovenski ligi. Koper je v drugem delu stisnil Novogoričane na njihovo polovico, a mu nikakor ni uspelo še drugič streti varovancev Mirana Srebrniča.

Izidi 13. kola 1. SNL:

petek:

Celje - CB24 Tabor Sežana 1:0 (Denis Popović 45.)

Domžale - Bravo 0:0

sobota:

Koper : Gorica 1:1 (Bright Edomwonyi 46.; Etien Velikonja 10.),

20.15 Olimpija - Maribor

nedelja:

17.30 Mura - Kalcer Radomlje