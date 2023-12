Prodaja vstopnic za euro 2024: prijava šele po žrebu skupin

Čeprav je Nogometna zveza Slovenije (NZS) v zadnjih dneh sporočila, da bodo vstopnice za slovenske tekme na evropskem prvenstvu 2024 na voljo od 1. decembra, bo treba za prijavo za vstopnice počakati vsaj do konca današnjega žreba oziroma ko bo znan razpored tekem skupinskega dela. Povezava na nakup vstopnic prek spletne strani Uefa.

Na aplikaciji Evropske nogometne zveze (Uefe), kjer se morajo navijači prijaviti z ustreznimi osebnimi podatki, bo sistem slovenske navijače zaznal po izbiri priljubljene reprezentance ter v sporedu označil tekme slovenske izbrane vrste. Žreb bo na vrsti danes ob 18. uri v Hamburgu. Po njem bo jasno, kje in kdaj bodo varovanci selektorja Matjaža Keka odigrali tekme skupinskega dela EP. Prodaja vstopnic bo stekla najkasneje do ponedeljka. Slovenija bo žreb pričakala v tretjem kakovostnem bobnu skupaj z Nizozemsko, Škotsko, Hrvaško, Slovaško in Češko.

Slovenija bo imela na voljo najmanj 10.000 vstopnic

NZS je sicer navijače že pred časom obvestila o postopkih za pridobitev vstopnic slovenske izbrane vrste, ki jih je zvezam v gradivu poslala Uefa. Za slovenske navijače bo na EP v skupinskem delu na voljo 10.000 vstopnic za posamično tekmo slovenske zasedbe. Prednost pri prijavi pa bodo imeli tisti, ki bodo v okence za vpis dokumenta vpisali slovensko enotno matično številko (EMŠO), je v petek v dodatnem sporočilu za javnost napisala NZS.

Slovenci so si zagotovili evropsko prvenstvo z zmago nad Kazahstanom. FOTO: Leon Vidic

Prodaja te faze bo potekala do 12. decembra, do 12. ure, izključno prek spletne aplikacije Uefe, ki je pristojna za trženje vstopnic. Nakup turističnih aranžmajev, ki bi vključevali vstopnice za tekme EP, ne bo mogoč, dodaja NZS. Navijači bodo lahko oddali prošnjo za nakup vstopnic, v kolikor bo zanimanje za posamično tekmo večje od 10.000 vstopnic, bo o možnostih nakupa teh odločal žreb, zato ni pomembno kdaj v tem časovnem oknu navijač odda vlogo, je še pred časom zapisala NZS. Prosilci za nakup vstopnic bodo po uspešno oddani vlogi obveščeni o žrebu in pogojih ter načinu plačila vstopnic. To bo predvidoma januarja.

Med marcem in majem 2024 bo stekla faza preprodaje vstopnic po nakupnih cenah. Tudi faza preprodaje bo potekala prek Uefine aplikacije, kjer bodo uporabniki ustrezno obveščeni o vseh ključnih terminih. Posamičen kupec bo imel možnost prodati svoje vstopnice za določeno tekmo po nakupni ceni drugemu kupcu.

Vse vstopnice, ki ne bodo pošle v prvih dveh fazah prodaje, bodo ponovno sproščene za nakup v fazi prodaje v "zadnjem hipu", ki pa bodo na voljo za nakup celotni nogometni javnosti in ne bodo več rezervirane izključno za slovenske navijače, še v obrazložitvi piše NZS.

Vstopnice v štirih cenovnih kategorijah

Vstopnice za Euro 2024 bodo na voljo za nakup v štirih cenovnih kategorijah. Najcenejše vstopnice za tekme skupinskega dela prvenstva bodo v prodaji od 30 evrov naprej, vsak posameznik pa bo imel možnost nakupa največ štirih vstopnic.

Cene vstopnic FOTO: NZS

Vsak imetnik vstopnic bo moral opraviti postopek registracije in zagotoviti osebne podatke. Postopek registracije bo potekal preko elektronskega naslova, vstopnice pa bodo na voljo izključno v elektronski obliki, pri čemer bodo vezane na elektronski naslov in osebne podatke kupca.

Vsak kupec bo po elektronski pošti obveščen o možnostih prenosa vstopnic in splošnih pogojih uporabe. Kupec vstopnic bo približno pet dni pred posamično tekmo prejel vstopnice v mobilno aplikacijo. Vstop na stadion pa bo omogočen zgolj ob predložitvi vstopnice, osebnega dokumenta in QR-kode, ki bo v aplikaciji aktivirana tri ure pred tekmo.