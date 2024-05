Štajerski derbi prvakov pomladi in sezone

V nadaljevanju preberite:

Razplet licenciranja na prvi stopnji je dodatno začinil zaključek prvenstva v 1. SNL. Rogaška je ostala brez tekmovalne licence za naslednjo sezono in tudi za Evropo, kar bi lahko pomenilo rešitev za enega od zadnjeuvrščenih klubov. Če bo Rogaška 24. t. m. osvojila pokalno lovoriko in ostala brez licence za Evropo, bi lahko tja šel četrtouvrščeni. Štajerski derbi spomladanskih in sezonskih prvakov pred praznimi tribunami je kot juha brez soli, a je izložbeni za morebitne prodajne »eksponate« in dodatno odkrivanje slabosti. Svojevrstni trenerski dvoboj ima prav tako težo. Ante Šimundža je profesorsko nadgradil zapuščino, ki mu je jo zapustil zdaj šampionski Damir Krznar.