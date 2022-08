Kako so dosegli prve zmage v sezoni Arsenal, Lyon in Bayern

Potem ko v slovenskem nogometnem prvenstvu že igrajo tekme 4. kola, se na tujem šele ogrevajo. Ta konec tedna so odprli novo sezoni tudi v Nemčiji, Angliji in Franciji, pozneje jim bodo sledili še v Španiji in Italiji.

Prve zmage so zabeležili Bayern München, ki je na gostovanju zmlel Eintracht, Lyon, ki je dobil tekmo s povratnikom v ligue 1 Ajacciem, in Arsenal, ki je dobil mestni derbi s Crystal Palacom. Oglejte si povzetke teh tekem.