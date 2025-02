Prvi strelec na novem štadionu Evertona navijačem pokazal šest prstov (FOTO)

Po štirih letih gradnje je končan novi štadion angleškega prvoligaša Evertona, njegovi navijači pa upajo, da bo selitev na obrežje reke Mersey povrnilo staro slavo klubu, ki je osvojil devet naslovov angleškega prvaka, toda zadnjega leta 1987.

Evertonov štadion je stal več kot 950 milijonov evrov in bo sprejel 52.888 gledalcev. Toffees se bodo vanj preselili s sezono 2025/26, dotlej bodo igrali na legendarnem Goodison Parku, ki bo ostal njihov duhovni dom.

Objekt je gigantski in futurističen, vendar ima nekaj starinskega pridiha z rdečimi opekami. Za utrditev podlage so iz Irskega morja izkopali 480.000 kubičnih metrov peska. Je sedmi največji štadion v premier league in bo gostil tudi tekme eura 2028, ki bo v Angliji, Walesu, na Irskem in Škotskem.

Sinoči je bila na Evertonovem novem štadionu odigrana prva tekma. FOTO: Paul Ellis/AFP

Kot zanimivost, sinoči sta na njem prvo tekmo odigrali ekipi Evertona in Wigana do 18 let, pred 10.000 gledalci je zgodovinski zadetek po 11 minutah dosegel Wiganov igralec Harrison Rimmer, zvesti navijač Liverpoola, ki je navijačem v modem pokazal šest prstov, kolikor imajo rdeči z Anfielda, večni Evertonovi tekmeci, naslovov evropskega prvaka.

Everton je ta čas 14. v angleški ligi, vendar pod novim trenerjem Davidom Moyesom kaže dobro formo. Pred kratkim je v zadnjih sekundah zadnjega Merseyside derbija na Goodisonu zadel za točko proti Liverpoolu.

Po koncu sezone 2024/25 bodo Goodison Park, prvi v Angliji, ki je bil izključno namenjen le nogometu, porušili ter na tem mestu zgradili stanovanjsko-poslovni kompleks.