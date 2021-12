Prvi polčas Ljubljančanom, drugi Celjanom

Nogometaši Celja in Olimpije so se v zaostali tekmi 18. kola v 1. SNL razšli z neodločenim izidom 1:1. Prvi polčas so na štadionu Z'dežele dobili Ljubljančani, drugega pa gostitelji.

Zeleno-bele je v sodnikovem dodatku prvega polčasa v vodstvo popeljal Goran Milović, ki je po podaji Svita Sešlarja iz kota zadel z glavo. Domačo mrežo je pred tem zatresel tudi Mustafa Nukić, vendar pa sodnik Roberto Ponis ni priznal njegovega gola, ker naj bi pri skoku v boju za žogo pomagal s prekrškom. V ljubljanskem taboru zaradi te odločitve niso skrivali jeze.

Že na začetku drugega dela so se veselili Celjani. Po lepi akciji Danca Adama Jakobsena in Moldavca Denisa Marandicija je Olimpijinega vratarja Nejca Vidmarja v 48. minuti z natančnim strelom matiral Tamar Svetlin.

Ljubljančani zdaj na tretjem mestu z dvema tekmama manj za vodilnimi Koprčani zaostajajo za devet točk, Celjani zasedajo sedmo mesto.