PSG slavil pri Zajčevem Toulousu

V sobotnem sporedu 22. kroga francoske nogometne lige so bile dejavne tri od štirih najboljših ekip z lestvice. Vodilni Paris Saint-Germain je v Toulousu proti zasedbi slovenskega vezista Mihe Zajca slavil z 1:0.

Vodilni Parižani so v Toulousu, kjer Zajc ni dobil priložnosti za igro, povedli v 52. minuti prek Fabiana Ruiza, kot se je izkazalo, je bil to tudi edini zadetek na tekmi, na kateri je imel PSG skoraj 80 odstotkov časa žogo v svoji posesti.

Drugouvrščeni Marseille je proti St. Etiennu vpisal zanesljivo zmago s 5:1. Amine Gouiri je bil edini strelec v prvem polčasu, v drugem pa so v domači ekipi zadeli še enkrat Gouiri, Mason Greenwood, ki je s 14 goli drugi strelec lige, Michael Murillo in Adrien Rabiot.

Do tega kola četrtouvrščeni Monaco je po visoki zmagi s 7:1 proti Nantesu skočil na tretje mesto. Gosti so sicer povedli v četrti minuti, a v osmi ostali brez izključenega Nicolasa Cozza. To pa so Monačani znali kaznovati, posebej razpoložena sta bila Mika Biereth s tremi goli, na šestih tekmah je dosegel že sedem zadetkov za klub iz kneževine, in George Ilenikhena z dvema.