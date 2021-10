Radomljani do točke po zasuku in pravem evrogolu

Kalcer Radomlje : Aluminij 2:2 (0:1) Športni park Domžale, gledalcev 300, sodnik Matej Jug (Tolmin) 6,5.

Strelci: 0:1 – Prša (41), 0:2 – Đerlek (47., 11-m), 1:2 – Varga (53), 2:2 – Guček (56).

Radomlje: Marjanović 6, Žulj 6, Guček 6,5, Primc 6, Blaić 6, Božić 6, Zabukovnik 6, Šarić 6, Kregar 5,5, Varga 6,5, Guzina –.

Aluminij: Janžekovič 6, Ploj 6, Nkama 6, Bolha 6, Azemović 5,5, Pušaver 6, Đerlek 7, Prša 6,5, Marinšek 6, T. Pečnik 6, Kidrič 5,5.

Posest žoge v %: 56:44; streli: 17:13; na vrata: 8:6; koti: 5:5; prekrški: 6:8.

Nogometaši Radomelj in Aluminija so se v 12. kolu državnega prvenstva razšli z neodločenim izidom 2:2 (0:1). Bolje so začeli gostje, ki so vodili že z 2:0, toda domačim igralcem je uspelo v drugem polčasu izenačiti.Uvodna polovica prvega polčasa je minila v enakovredni predstavi, oboji so igrali previdno in v celoti izpolnjevali napotke iz slačilnice. Veliko bolj razburljiva je bila druga polovica. Nogometaši iz Kidričevega so prešli v vodstvo v 40. minuti; po ostrem in natančnem predložkuz leve strani se je na pravem mestu v pravem času znašelin po strelu z glavo ukanil nemočnegaNa začetku drugega polčasa so gostje unovčili prekršeknadin iz 11-metrovke, ki jo je uspešno izvedel, povišali rezultat na 2:0. Toda domači igralci se niso vdali. Najprej jev 51. minuti stresel vratnico gostov, dve minuti pozneje pa jepo voleju z desetih metrov neubranljivo zadel in znižal na 1:2. Že tri minute kasneje so se izenačili:je z roba kazenskega prostora dosegel pravi evrogol za 2:2.Aluminij bo v prihodnjem kolu v sobot, 16. oktobra, gostoval v Murski Soboti, Kalcer pa v Mariboru.