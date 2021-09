Pokazali, kdo je močnejši sosed, Olimpija z desetimi do treh točk

Nogometaši Domžal so v prvi tekmi 9. kroga Prve lige Telemach doma premagali Kalcer Radomlje z 2:0 (1:0). Zadela sta Gaber Dobrovoljc v 8. in Dejan Georgijević v 60. minuti. Na spredu je bil še obračun med Olimpijo in Celjem, dobili so ga zeleno-beli z 1:0 (Almedin Ziljkić 9.), čeprav so večino drugega polčasa odigrali brez izključenega Michaela Pavlovića, drugi rumeni karton je dobil v 47. minuti.



Izidi, 9. kolo:

sobota, 18. september:

Domžale - Kalcer Radomlje 2:0 (1:0)

20.15 Olimpija - Celje 1:0 (1:0)



nedelja, 19. september:

15.00 CB24 Tabor - Aluminij

17.00 Koper - Bravo

20.15 Maribor - Mura

Komentarji: