Raje urugvajski veteran kot angleški junak

Petnajst golov Edinsona Cavanija in njegov veliki vpliv na igro je prepričalo vodstvo Manchester Uniteda in trenerja Oleja Gunnarja Solskjærja, da Urugvajcu angleški nogometni velikan podaljša pogodbo še za leto dni. Dogovor je vreden 240.000 evrov tedenske plače za 34-letnega napadalca, ki je odločno pripomogel k uspešni sezoni kluba in je s svojim obstankom med rdečimi vragi korenito spremenil kadrovska pričakovanja ter načrte.



»Edinson je eden od igralcev, ki vedno med zadnjimi zapusti trening in je zaradi svojega profesionalizma lahko vzor mladim nogometašem,« je trener pohvalil najboljšega strelca Paris St. Germaina v zgodovini.



To pomeni, da pada v vodo prestop najboljšega angleškega napadalca Harryja Kanea, za katerega bi ManUtd moral Tottenham plačati več kot sto milijonov € odškodnine in še rekordno plačo. In tudi odstop od nakupa norveškega čudežnega dečka Erling Hålanda.



Na Old Traffordu se raje zavzemajo za prihod Hålandovega soigralca in mladega napadalca Borussie iz Dortmunda, 21-letnega Jadona Sancha, ki je bil blizu vrnitve v Anglijo že minulo sezono. Njegova odškodnina bi znašla približno 90 milijonov €.



Manchester United si je že priigral naslov angleškega podprvaka, sezono pa lahko zaključi z evropsko lovoriko v evropski ligi. V finalu v poljskem Gdansku se bo 26. t. m. pomeril z Villarrealom.

