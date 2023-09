Razburjeni Turki so ga zasuli s smrtnimi grožnjami

Na tekmi med Galatasarayjem in FC Copenhagnom so bili domačini v vlogi favoritov, nenazadnje imajo nekajkrat dražjo zasedbo, vseeno pa tekma ni potekala po notah turškega velikana. V Istanbulu so gostje iz Købnhavna vodili že z 2:0 (Elyounoussi, Goncalves), na koncu pa se je po dveh zadetkih domačinov v zadnjih minutah (Boey, Tete) tekma končala z remijem.

Vratar gostov, Poljak Kamil Grabara, je bil nad razpletom zelo nezadovoljen, takoj po tekmi je na Instagramu objavil fotografijo njegove ekipe pred začetkom tekme in zraven pripisal, da bi si zaslužili vse tri točke v tej »usrani luknji« (shit hole). Navijači Galatasarayja žaljivk na račun svojega kluba niso sprejeli najbolje, nenazadnje gre za enega od kultnih evropskih nogometnih klubov.

Foto: Instagram/zajem zaslona

Grabara je kasneje objavo priredil in pod sliko zdaj stoji pripis, da je šlo za usrano tekmo, navijači Galatasarayja pa so njegovi ženi kljub temu poslali več kot 300 groženj s smrtjo, še več jih je prišlo na njegovih družbenih omrežjih.