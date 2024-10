Razkrita sporočila: Savdijska država neposredno vplivala na prevzem Newcastla

Savdski javni investicijski sklad (PIF) je leta 2021 prevzel nogometni klub Newcastle United, pri čemer je Premier ligi zagotovil »zakonsko zavezujoče obljube«, da bo sklad deloval neodvisno od Savdske države. Vendar nedavno razkrita sporočila s platforme WhatsApp, ki naj bi vključevala savdskega prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, nakazujejo, da je državni vrh imel neposreden vpliv na prevzemni proces. To je sprožilo dvome o resnični neodvisnosti PIF ter omajalo prej podana zagotovila o ločenosti sklada od državnih interesov.

Razkritja kažejo, da naj bi prestolonaslednik med prevzemom pritiskal na dogovore, kar neposredno nasprotuje trditvam Premier lige, da obstaja korporativna razlika med PIF in Savdsko Arabijo. To je povzročilo tudi frustracije zaradi neuspešnega obravnavanja pritožb v primeru LIV Golf leta 2023, kjer so PIF-ovi pravniki trdili, da je sklad »suverena institucija Kraljevine Savdske Arabije«. Premier liga je pred tem zagotovila, da bo, če se izkaže nasprotno, odstranila konzorcij kot lastnika kluba.

Črno-beli ciljajo na najvišja mesta, trenutno pa zasedajo deveto mesto v prvi angleški ligi. Razlog za to so (tudi) poškodbe. FOTO: Lee Smith Action Images/Reuters

Že oktobra 2021, pet dni po prevzemu Newcastla, je Premier liga uvedla spremembe pravil, da bi omejila možnost sklepanja sponzorskih pogodb, ki bi bile ugodnejše zaradi državnega vpliva. Medtem je bil Manchester City podvržen podobnim preiskavam glede povezav s katarskim državnim aparatom.

»Srake« se kljub savdskim milijonom ne borijo za najvišja mesta

Zaradi slabših rezultatov Newcastla v tej sezoni naj bi vlagatelji postajali vse bolj nestrpni, saj se že pojavljajo govorice o morebitnem preusmerjanju investicij v druge klube. Med potencialnimi cilji se omenjata Chelsea in Liverpool. Hkrati finančne težave Barcelone odpirajo možnosti za spremembo njene lastniške strukture. Klub bi lahko bil prisiljen opustiti dolgoletno tradicijo navijaškega članstva, kjer imajo člani pravico do vodenja kluba in letno plačujejo približno 140 evrov za članstvo. Ta sistem, ki ga poleg Barcelone v španski ligi ohranjajo tudi Osasuna, Athletic Bilbao in Real Madrid, bi v primeru ukinitve omogočil prodajo delnega ali celotnega lastniškega deleža, kar bi pritegnilo potencialne vlagatelje in omogočilo dodatno finančno injekcijo za katalonskega velikana.

Savdska Arabija je poleg nogometa dejavna tudi na drugih športnih področjih, kot sta golf in boks, ter intenzivno vlaga v razvoj domače nogometne lige, kar je že zaznamovalo svetovni nogometni trg. Poleg tega je Savdska Arabija edini kandidat za organizacijo svetovnega prvenstva leta 2034, kar bo, glede na trenutno dogajanje in podporo s strani Fife, skoraj zagotovo postala realnost. Fifa sodeluje tudi s savdskim naftnim velikanom Aramcom, kar je sprožilo nasprotovanje več kot 100 igralk ženskega nogometa, ki so podpisale odprto pismo, v katerem pozivajo k prekinitvi sodelovanja s podjetjem.