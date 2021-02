Rdeči vragi v 95. minuti ob zmago

Standings provided by SofaScore LiveScore

Pisan otoški nogometni vikend ponuja derbija iz dveh globalno najbolj prepoznavnih angleških nogometnih mest – Liverpoola in Manchestra.In že ta sobotni večer je s tekmo medpo dinamiki in dramatičnem razpletu ponudil imeniten uvod v jutrišnji veliki spopad zadnjih prvakov Liverpoola in Cityja (17.30).Na vrhu lestvice je zdaj najbolj vroč boj med vodilnima iz Manchestra, Kloppova zasedba Liverpoola še zdaleč ni tako suverena kot v prejšnji sezoni, res pa so manchesterski rdeči vragi danes zamudili imenitno priložnost, da bi se vsaj do jutrišnjega poznega popoldneva izenačili na vrhu s svojimi mestnimi tekmeci. United je namreč vodil s 3:2, Everton pa je izenačil v zadnjem napadu na tekmi, v 5. minuti sodnikovega podaljška ...