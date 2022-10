Real, Barcelona in Juventus so vajeti prepustili Nemcu

Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin nima miru pred ustvarjalci evropske superlige. Medtem ko bo razplet sodnega spora na evropskih sodiščih o tem, kdo ima pravico ali pa lahko upravlja nad najmočnejšim klubskim nogometnim tekmovanjem znan šele prihodnje leto, so »superligaši« naredili nov korak. Glavno vlogo je prevzelo podjetje A22 Sports Management, ki je zadolženo za denarno konstrukcijo tekmovanja in za pokrovitelje ter za pomoč pri oblikovanju superlige. Vajeti družbe bo vodil 48-letni Nemec Bernd Reichart, ki je bil pred tem generalni direktor ene od največkjih evropskih medijskih družb RTL Nemčija.

»Osnovni cilj bo vzpostavitev dialoga z raznoliko skupino zainteresiranih strani v nogometu, vključno s klubi, igralci, trenerji, navijači, mediji in političnimi uradniki. Cilj je olajšati razvoj trajnostnega športnega modela za evropska klubska tekmovanja, ki odraža skupne interese in širok krog navijačev ter širše nogometne skupnosti,« so zapisali v izjavi za javnost pri A22.

Real Madrid, Barcelona in Juventus so pod taktirko najvztrajnejšega moža, Realovega predsednika Florentina Pereza odločni v svojih namerah.

Reichart je pojasnil, zakaj se trojica evropskih velikanov, med katerimi je le Real v odličnem stanju, Barcelona in Juventus pa se soočata še z eno krizno sezono.

»Razmere v evropskem nogometu ponujajo vrsto izzivov, ki jih ne bodo rešili sami. Predsedniki Real Madrida, FC Barcelone in predsednik Juventusa so predstavili svoja stališča o težavah, s katerim se sooča trenutni model lige prvakov. Verjamem, da odpirajo pravilna vprašanja in osebno sem pripravljen prisluhniti različnim mnenjem, da bo lahko evropska nogometna skupnost skupaj našla ustrezne odgovore. Igra, ki jo imamo vsi radi, bo imela koristi le od poštenosti in odprtega dialoga ter brez omejitev o svetlejši prihodnosti z resno reformo,« je povedal Reichart.