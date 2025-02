»Real je vedno favorit«, kako se bo odločil Ancelotti?

V španski la ligi dvoboj Atletica in Reala že dolgo ni bil tako vroč, vodilni moštvi na lestvici loči le točka, Jan Oblak bi se z zmago na štadionu Santiago Bernabeu zavihtel nazaj na vrh španskega prvenstva.

Že tako razgreto ozračje podpihujeta obe strani, ponoči je nad vpadnico M30 skupina navijačev Reala izobesila transparent »večno drugorazredni«, Atletico jim na družbenih omrežjih ni ostal dolžan s serijo zbadljivih objav.

Real se je obregnil tudi ob sodnika Sota Grada in na svoji televizijski postaji predvajal oddajo, ki pod vprašaj postavlja njegove odločitve na velikih tekmah ter tako še pred prvim žvižgom začel sejati dvom v sodnika. A to je v Španiji pred velikimi tekmami ustaljena praksa.

Real je začel pogovore o novi pogodbi z Viniciusom. FOTO: Javier Soriano/AFP

»Zame je Real vedno favorit, ne glede na to, kdo je nasprotnik. Derbi že dolgo ni bil tako vroč, spominja na clasico, letos je prvenstvo res zanimivo, ta tekma pa šteje dvojno. Atletico je v dobri formi, ne strinjam pa se z obnašanjem Reala glede sodnika. Tudi sodnik lahko naredi napako, ko jo v našo korist, pa to nikogar ne moti,« se je pred derbijem oglasil nekdanji član belega baleta Predrag Mijatović.

Brez zdravega osrednjega branilca

Trener kraljevega kluba Carlo Ancelotti se ubada z velikimi težavami v obrambi, v minulem tednu je zaradi poškodb ostal še brez Davida Alabe in Antonia Rüdigerja, v svojem moštvo zdaj nima zdravega osrednjega branilca. Pri časniku AS predvidevajo, da bi Italijan v osrčje obrambe lahko postavil Aureliena Tchouamenija in Raula Asencia, na desni bok Lucasa Vasqueza, na levega pa Ferlanda Mendyja.

Pri Atleticu bo zaradi rumenih kartonov manjkal Robin Le Normand, večji težav z zdravjem pa soigralci Oblaka nimajo.