Real Madrid v mestnem derbiju zamudil priložnost za skok na vrh lestvice

Nogometaši madridskega Reala so v 17. kolu španske lige gostovali pri Rayu Vallecanu in igrali 3:3. S tem so zapravili možnost, da vsaj začasno na lestvici skočijo pred vodilno Barcelono.

Rayo je proti Realu povedel v četrti minuti, ko je zadel Unai Lopez, polčas pa se je končal z 2:2, potem ko je pri domačih zadel še Abdul Mimin v 36. minuti, pri gostih pa Federico Valverde v 39. in Jude Bellingham v 45. minuti.

Rodrygo je v 56. minuti povedel Real v prvo vodstvo, toda domači so odgovorili z zadetkom Isija Palazona v 64. za končnih 3:3.

V nedeljo bo madridski Atletico z Janom Oblakom gostil Getafe, vodilna Barcelona pa se bo spopadla z Leganesom.