Arteta po treh minutah začutil moč Bernabeua

Nogometaši londonskega Arsenala so na polnem Santiagu Bernabeuu, katerega streho so zaprli, da bi ustvarili karseda naelektreno vzdušje, pokazali mirnost in zrelost ter si priborili napredovanje v polfinale tekmovanja. »Velike zasluge Madridu, tu sem bil prvič kot trener in sem po treh minutah na tem štadionu spoznal, da je tu mogoče prav vse,« je o vzdušju, ki so ga ustvarili domači navijači povedal Mikel Arteta, trener topničarjev.

Prvič v okvir vrat v drugem polčasu

Toda prednost treh zadetkov s prvega srečanja v Londonu ni bila nikoli ogrožena. Madridčani so imeli tri strele manj v okvir vrat kot Londončani, sploh prvič pa so gostujočega vratarja Davida Rayo preizkusili 56. minuti. Po tekmi je Arteta dejal, da še nikoli ni bil tako na ponosen na svoje igralce. »Tudi v občutku, ki sem ga imel pred tekmo, ko so se igralci oglasili in kako pripravljena je bila ekipa, sem začutil, da smo se pripravljeni pomeriti z vsakim,« je povedal 43-letni Španec.

Tekma je imela živčen uvod. Zvezdnik severnolondonskega kluba, Bukayo Saka, je z zgrešenim kazenskim strelom Madridčanom obudil upe po preobratu. »Bukayo je pristopil, seveda pa ni dosegel zadetka,« je Sakov nastop komentiral Arteta, »toda način, kako se je spopadel s situacijo, kako je potem igral, in značaj, ki ga je pokazal pri svojih letih. To je prvič, da je igral na tem štadionu, to je neverjetno.« Na drugi strani je zelenice nekaj minut pozneje sodnik Francois Letexier po ogledu videoposnetka razveljavil enajstmetrovko madridskemu Realu.

Saka je v drugem polčasu Arsenal popeljal v vodstvo, le dve minuti zatem pa je po napaki francoskega branilca Williama Salibe zadel Vinicius Junior. Gabriel Martinelli je z bliskovitim protinapadom v sodnikovem podaljšku dokončno razblinil upe o preobratu. »To je bila zadnja stvar, ki sem jo imel v rezervoarju! Poskušal sem iti mimo obrambe in sem molil, da me bo [Mikel] Merino videl in odigral to žogo. Poiskal je res dobro podajo in bil sem skozi, tako da sem poskušal ostati miren in jo samo spraviti v gol. Res sem vesel,« je svoj zadetek opisal Brazilec.

S PSG-jem že v skupinskem delu

»Vsekakor je to še en velik podvig. To, kjer smo končali lani, in način, kako to počnemo letos, ekipe so pozorne na nas in na tekmovanje, kar je neverjetno,« je Arteta pohvalil napredek kluba od lanskega leta. Londončane v polfinalu čaka Paris Saint-Germain, ki je v četrtfinalu premagal birminghamsko Aston Villo. Arsenal in PSG sta se pomerila že v skupinskem delu tekmovanja, takrat so z 2:0 slavili topničarji, za zmago sta zadela sedaj poškodovani Kai Havertz in Saka.