Katalonska hoja po robu prepada

Dortmundski povratni četrtfinalni dvoboj lige prvakov med Borussio in Barcelono le ni bil zgolj »nujno opravilo«. Visok zaostanek z 0:4 je bil za gostitelje neulovljiv, toda ... »V polfinale, a na meji tragedije,« je največji španski športni dnevnik Marca pospremil Barcelonino hojo po robu v Dortmundu. Med štiri najboiljše se je katalonski velikan uvrstil prvič po letu 2019.

Sinočnji trikratni strelec za Borussiino zmago s 3:1 Serhou Guirassy, ki je sezono v LP zaokrožil s 13. goli, bi moral v Barceloni zabiti vsaj en, ali dva gola. Imel je priložnost, s čimer bi porursko-katalonski dvoboj dobil povsem drugačne razsežnosti.

Če bi bil Serhou Guirassy tako učinkovit v Barceloni, bi bil najboljši strelec (13) v ligi prvakov glavni junak polfinalnih četrtfinalnih tekem. FOTO: Pau Barrena/AFP

»Želeli smo biti boljši, pogumnejši in še bolj povezani. To smo uresničili, zaradi česar je bila tekma povsem drugačna od prve. Škoda, da nismo tako igrali v Barceloni, saj bi lahko iztržili kaj več,« je razkril, zakaj so imeli Dortmundčani povsem drugačno podobo, zvezni igralec, 33-letni Pascal Gross.

Vidno olajšan je bil trener Barcelone Hansi Flick.

»Ni nam šlo od rok, nismo imeli najboljšega dne. Imel sem občutek, da se bo kaj takega zgodilo, ker dobro poznam stadion. Borussia je bila zelo dobra. Tudi v slačilnici ni bilo najboljše vzdušje, a sem fantom rekel, naj bodo zadovoljni, uvrstili so se v polfinale. Takoj je bilo boljše vzdušje. Da, srečni smo, smo v polfinalu in sem vesel za moštvo in klub,« kljub neprepričljivi predstavi ni skrival veselja 60-letni Hansi Flick, ki je izločil svojega nekdanjega »šefa« pri Bayernu Nika Kovača.

In koga si Flick raje želi v polfinalu, Inter ali Bayern? »Vseeno mi je. Nikogar nimam raje. Sedel bom doma, gledal in užival v igri.«