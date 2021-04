Realu veliki derbi in vrh lestvice

Karim Benzema je s prefinjeni dotikom s peto dosegel prvi gol. FOTO: Javier Soriano/AFP

Mladi španski reprezentant in branilec Oscar Mingueza (levo) je bil edini strelec za Barcelono. FOTO: Javier Soriano/AFP

Bitka za španskega prvaka se ja razplamtela do vrelišča. Branilec naslova prvaka Real je v izjemno razburljivem clasicu, v katerem je ves drugi polčasu lilo kot iz škafa, premagal Barcelono z 2:1. Za nagrado jo je prehitel na lestvici in na njenem vrhu ujel mestnega tekmeca Atletica, ki bo jutri gostoval pri Betisu v Sevillu. Minuli konec tedna je moštvov andaluzijski prestolnici izgubilo proti Sevilli z 0:1.Real je clasico imenitno odprl in prvi polčas tudi zaokrožil z zanesljivim vodstvom z 2:0. Prvi gol je v 13. minuti po lepi akcijiindosegel, druga pa ob pomoči gostujočega branilcas prostega strelaBarcelona ni bila prav nič slabša, le konkretna ni bila. V drugem polčasu se je ob nalivu razpletala šampionska bitka za vse ali nič. Vrhunec je dobila po zasluženem znižanju Kataloncev. Strelec je bil mladi španski reprezentantv 60. minuti. Gol na obeh straneh je visel v zraku do zadnjega žvižga zelo solidnega sodnikaV štiriminutni sodnikov dodatek je šla Barcelona z igralcem več. Brazilecsi je v 89. minuti in 90. prislužil rumena kartona.Zadnjo priložnost za izenačenje je Barcelona zapravila v zadnjih sekundah, ko je pred Realova vrata prišel tudi vratar. Priložnost se je ponudila komaj 18-letnemu, ki je z 9 m silovito sprožil in zatresel prečko.Prvi zvezdnik derbijaje niz tekem brez gola v velikih derbijih podaljšal na osem tekem. Zadnjič je dosegel gol maja 2018 na Camp Nou (2:2).9:11;3:4;31:69;5:6;16:10;315:707.