Retegui s štirimi goli junak Atalante

Italijanski nogometni prvoligaš Atalanta je v 24. kolu domače lige v gosteh na krilih napadalca Matea Reteguija s 5:0 odpravil Verono. Zmagal je tudi Milan, in sicer 2:0 pri Empoliju.

V Veroni je bil glavni junak Retegui, ki je že pri 20 golih v sezoni, potem ko je tokrat zadel v 21., 25., 44. in 56. minuti. Na zadnjih petih tekmah je zadel osemkrat.

Empoli je gostil favorizirani Milan in ostal praznih rok. Rafael Leao je v 68. minuti zadel za vodstvo rdeče-črnih, osem minut pozneje pa je svoj prvenec v Milanovem dresu dosegel novinec Santiago Gimenez.

Nogometaši Coma in Juventusa so v petek odprli to kolo, Torinčani so zmagali z 2:1, potem ko je oba gola za goste dosegel Randal Kolo Muani.

V nedeljo bo Venezia Domna Črnigoja gostila Romo, Udinese Jake Bijola, Sandija Lovrića in Davida Pejičića pa bo gostoval pri vodilnem Napoliju.