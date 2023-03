Reja jo je zagodel tudi Muri

Nogometaši Gorice in Mure so se v 26. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0; Stankovski 53.; Morris 80.).

Goriška zasedba, pri kateri je prvič na klopi sedel novi strateg Edy Reja, je bila do 80. minute v igri za zmago, ki bi bila druga zaporedna po presenečenju v Celju. Toda v končnici tekme so izbranci Dejana Grabića, pri katerih zaradi kazni ni smel igrati drugi strelec lige Mirlind Daku, izenačili ter prišli do točke. Skupaj jih imajo zdaj na petem mestu 38. Gorica pa je pri 19 točkah, kolikor jih imata ob tekmi manj njena tekmeca za obstanek Radomlje in Tabor iz Sežane.

Mura je nekoliko odločneje začela tekmo, si priigrala tudi eno obetavno priložnost v sedmi minuti, v 13. pa je od daleč na drugi strani poskusil Zvonimir Petrović in povzročil nekaj dela Klemnu Mihelaku v Murinih vratih.

Pozneje ekipi nista bili posebej nevarni, tudi strel Dardana Shabahaxhaja v 30. minuti je bil šibak in premalo natančen, previsok pa Luke Stankovskega minuto zatem. Bolj nevaren je bil poskus Stankovskega v 36. minuti, ko je zadel vratnico z dobrih desetih metrov.

Nekajkrat je nase opozoril tudi Lazar Zličić v črno-belem dresu, med drugim je žogo poslal mimo vrat v 38. minuti.

Toda Stankovski je postal prvi junak tekme, ko je v 53. minuti poskrbel za vodstvo Gorice. Takrat se je žoga po dolgi podaji v kazenski prostor od noge Srđana Kuzmića srečno odbila prav do Stankovskega, ki jo je nato iz bližine poslal v gol.

V 56. minuti je imel Stankovski, zimska okrepitev Primorcev, novo priložnost, a je žogo poslal malo mimo vrat. Pri tem se je tudi poškodoval in moral iz igre.

prva SNL

V 66. minuti je bila domača zasedba znova blizu zadetku, takrat je preslabo streljal Dario Kolobarić, tako da je Mihelak lahko posredoval, nekaj minut pozneje je dvoboj spet dobil Murin čuvaj mreže.

Na drugi strani bi v 70. minuti lahko Ivan Šarić izid poravnal, vendar mu ni uspelo zadeti s strelom z glavo iz bližine. Čeprav je strateg Gorice potem nekoliko zaprl postavitev, pa so Sobočani v 80. minuti izenačili, po kotu z leve strani je iz bližine zadel branilec Kobie Morris.

Gorica bo v 27. krogu v četrtek gostovala v Sežani, Mura pa bo gostila Koper.