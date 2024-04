Rim je Romin

Nogometaši Milana so v 31. koluu italijanskega prvenstva premagali Lecce s 3:0 in se še utrdili na drugem mestu lestvice. Rimski derbi med Romo in Laziem se je končal z 1:0 v prid prve.

Uvodno sobotno tekmo sta odigrala Milan in Lecce, gladko so jo dobili favorizirani domačini. Christian Pulišić in Olivier Giroud sta zadela v šesti in 20. minuti, Rafael Leao pa je v 53. minuti potrdil peto zaporedno ligaško zmago gostiteljev. Lecce je od 45. minute igral brez izključenega Nikole Krstovića.

V Rimu pa sta se pomerila Roma in Lazio. Že pred tekmo so za delo policije poskrbeli navijači obeh ekip, v bližini štadiona se je približno 200 Lazievih pristašev spopadlo s stoterico Rominih, policisti so aretirali enega izgrednika. Na sami tekmi pa je padel le en zadetek, tega je v 42. minuti dosegel Gianluca Mancini.