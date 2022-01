Robert Lewandowski nogometni junak leta

Krovna nogometna zveza Fifa je podelila nagrade najboljšim za leto 2021. Za najboljša nogometaša lanskega leta so razglasili Poljaka Roberta Lewandowskega (Bayern) in Španko Alexio Putellas (Barcelona). Trenerja leta pa sta Nemec Thomas Tuchel (Chelsea) pri moških ekipah in Angležinja Emma Hayes, ki vodi žensko ekipo Chelseaja.

»Ta lovorika propada meni, pa tudi mojim soigralcem in trenerjem. Trdo smo delali, da smo prišli do naslovov. Nekaj posebnega je, da sem lahko igral z njimi,« je v zahvali dejal poljski strelec leta v nemški bundesligi. K izboru je nedvomno prispeval tudi rekord, ko je z 41 zadetki v eni sezoni bundeslige izboljšal dosežek legendarnega Gerda Müllerja.: »Vem, kaj pomeni takšen rekord. Če bi mi to rekli pred leti, bi odgovoril, da je nemogoče preseči njegovo znamko. A bil je tudi moj vzornik, tako kot vsi v moji generaciji sem si zastavil cilj, da ga presežem.«

Nagrado za fair play pa so dobili nogometaši in medicinsko osebje danske izbrane vrste. Dobili so jo za odziv na tekmi evropskega prvenstva med Dansko in Finsko, ko se je Danec Christian Eriksen zaradi srčnega zastoja zgrudil na igrišču. Danska zdravniška ekipa ga je oživljala, njegovi soigralci pa so s telesi naredili živi zid okrog njega ter mu na ta način omogočili nekaj dostojanstva in zasebnosti v kritičnih trenutkih. S to tekmo pa je povezana tudi nagrada za navijače; dobili so jo pristaši Danske in Finske za lep odziv in spodbudo obema ekipama po šokantnem dogajanju na igrišču.

V idealnih enajsterici nogometašev leta 2021 so: Gianluigi Donnarumma (AC Milan/PSG), David Alaba (Bayern/Real Madrid), Leonardo Bonucci (Juventus), Ruben Dias (Manchester City); Kevin de Bruyne (Manchester City), Jorginho (Chelsea), N'golo Kante (Chelsea); Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United), Erling Haaland (Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern), Lionel Messi (Barcelona/PSG).