Robert Lewandowski je v svojem slogu potopil še Borussio v Dortmundu

Nogometaši Bayerna iz Münchna so v derbiju 14. kola nemškega prvenstva v gosteh premagali Borussio iz Dortmunda s 3:2 in povišali svojo prednost na vrhu lestvice. Dobili so še sedmi zaporedni derbi proti črno-rumenim iz Porurja. Bavarci imajo na vrhu lestvice zdaj 34 točk, Borussia pa je ostala pri 30. Na tretjem mestu se jim je po visoki zmagi približal Bayer iz Leverkusna, ki ima 27 točk.

Bayern je dobil 52. prvenstveni »der Klassiker«, moštvi pa sta odigrali 107. ligaški dvoboj. Dortmund ostaja pri 26 zmagah. Na domačem stadionu je v prvenstvu proti Bayernu izgubil četrtič zapovrstjo, prvič v zgodovini kluba pa je negativni niz zdaj v prvenstvu dolg sedem tekem.

Gostitelji so sicer dvoboj sijajno začeli. in prešli v vodstvo že v peti minuti po dobrem sprejemu in natančnem zaključku Juliana Brandta. Prednost je Borussia zdržala vsega štiri minute, saj je po napaki Matsa Hummelsa v nadaljevanju akcije zadel Robert Lewandowski.

Odločitev v 77. minuti

Lepe priložnosti in nevarne akcije so se vrstile v minutnem taktu, ob koncu prvega dela pa so Bavarci prišli do naskoka 2:1 prek Kingsleyja Comana. Ta je zadel z manjšo pomočjo kapetana domačih Marca Reusa, ki je žogo preusmeril mimo svojega vratarja Gregorja Kobla.

Tudi v drugem polčasu dinamičnega obračuna ni manjkalo priložnosti in golov. Najprej je z natančnim strelom v 48. minuti izenačil Erling Braut Haaland, v 77. minuti pa je po igranju z roko v kazenskem prostoru enajstmetrovko uspešno izvedel Lewandowski za novo vodstvo in tudi zmago Bavarcev.