Šampioni v labirintu dolgov

Med odštevanjem do novem nogometne sezone so seveda neučakani tudi številni privrženci Barcelone po vsem svetu. Klub je bil nazadnje zelo uspešen, osvojil vse domače lovorike, v pisarni pa so vendarle močno zaskrbljeni. Kako visok je dolg kluba, koliko so si ga v Kataloniji pridelali zgolj v prejšnji sezoni? Kaj razkriva biografija enega od vplivnih funkcionarjev? In zakaj kaže s prstom na nekatere igralce, ne pa na Lionela Messija? Kako najti rešitev, zakaj so po eno od vrvi iz Barcelona odšli v Afriko?