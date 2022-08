Rok Kronaveter je z Olimpijo že polnil mrežo HJK Helsinki

V nadaljevanju preberite:

Pred tekmo leta, kot so jo označili Mariborčani, in prvih 90 minut kvalifikacijskega dvoboja 3. kola za evropsko ligo proti finskemu prvaku HJK Helsinki je stanje duha v taboru slovenskih nogometnih prvakov mejno: na eni strani jih tolaži letošnji poletni denarni izkupiček, ki je s prodajami Antoina Makoumbouja in Nina Žuglja ter denarnimi nagradami v dosedanjem delu kvalifikacij že presegel štiri milijone evrov, na drugi pa strah pred športnim zdrsom, ki ga nakazuje neprepričljiv prvenstveni štart z dvema porazoma in neprepričljivo zmago. Navkljub ne najbolj idealnem stanju se Mariborčani zanašajo na dejstvo, da HJK v kvalifikacijah za ligo prvakov ni blestel. V 1. kolu je po hudem boju in strelih z bele točke (1:0, 1:2) izločil latvijskega prvaka RFS, v 2. pa stopil na mino češkega prvaka Viktorie iz Plzna in izgubil kar z 0:8.