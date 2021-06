Ronalda krasi energija, ne odpišite Nemcev

V nadaljevanju preberite:

Zakaj je bil dvoboj Nemčije in Portugalske eden boljših v dosedanjem delu turnirja in kakšne minimalne spremembe je na poti do velike zmage v Münchnu naredil nemški selektor Joachim Löw. Čeprav sta ga zasenčila Robin Gosens in Kai Havertz pa portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo ni razočaral, saj je v slogu velikega kapetana celo pri visokem zaostanku spodbujal igralce z dvignjeno glavo.