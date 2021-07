Ronaldo dviguje napetost, napovedal je svoj dan odločitve

V slogu Messija brez polovice zaslužka?

Zvezdnik Juventusaje v nedeljo okoli poldneva objavil fotografijo samega sebe z rolls royceom in pripisal: »Dan odločitve.«Španski časnik MARCA se na svoji spletni strani sprašuje, če nas morda čaka ena izmed »bomb poletnega prestopnega roka«, a dodaja, da je glede Ronaldove prihodnosti še vedno veliko nejasnosti.»Govorice glede tega, kje si Cristiano želi nadaljevati z zbiranjem naslovov, so se začele z evropskim prvenstvom, a slaba sezona Juventusa v boju za scudetto in v ligi prvakov je pri Portugalcu zapustila veliko dvomov o tem, če bi ostal v ekipi (trenerja Massimiliana, op. a.) Allegrija. A kljub temu ni jasno, kakšno odločitev bo v naslednjih urah sprejel Cristiano Ronaldo,« so zapisali pri madridskem dnevniku.Ronalda so v zadnjih tednih in mesecih povezovali s povratkom v Real Madrid, Manchester United in celo lizbonski Sporting, medtem ko se je pogosto omenjal tudi Paris Saint-Germain, ki je v svoje vrste nedavno že zvabil eno legendo madridskega Reala. Poletni prestopni rok se je začel tudi z odmevnim iztekom pogodbepri Barceloni, kjer pa naj bi se že uspeli dogovoriti z Argentincem za občutno znižanje plače in novo (verjetno zadnjo) dolgoročno pogodbo.»Situacija bi lahko bila podobna kot Messijeva pri Barçi, da bi si plačo znižal za polovico,« špekulira MARCA.36-letni Ronaldo je bil najboljši strelec letošnjega eura, ki ga je njegova Portugalska zapustila po porazu z Belgijo v osmini finala (0:1). Bil je tudi najboljši strelec minule sezone serie A z 29 goli, tudi zato ostaja želja številnih evropskih klubov, dodaja MARCA, ki spet omenja PSG, za katerim pa je kot že rečeno precej pester prestopni rok, težave pa jim bi lahko povzročal tudi finančni fair play, dodajajo.