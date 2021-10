Ronaldo Koeman je hitro razkril, da je človek brez pravega značaja

Luis Suarez sodi med najboljše napadalce v zadnjem desetletju, zanj govorijo številke in lovorike. Urugvajec je lani po šestih letih zapustil Barcelono in se preselil v Atletico Madrid, s katerim je že v prvi sezoni osvojil špansko prvenstvo, Barcelona pa – obratno – tone vse nižje in nižje.



Še danes ni povsem znano, na kakšen način je Suarez zapustil Katalonijo in kdo je bil pobudnik njegovega odhoda. Potem ko je v nedavnem derbiju med Atleticom in Barcelono zabil enega od golov prav Suarez, je z ročno gestikulacijo, s katero je opisal telefonski klic, izpostavil trenerja Barcelone Ronalda Koemana. Zakaj?

»Telefonski klic med njim in menoj je trajal 40 sekund«

»Telefonski klic med njim in menoj je trajal 40 sekund, v tem času mi je povedal, da name v Barceloni ne računajo več. Na tak način se ne posloviš od svojega igralca, legende kluba. Najprej mi je rekel, da nisem v načrtih, nato dodal, da bom igral v prvi tekmi z Villarrealom, v kolikor ne razrešim vprašanja svoje pogodbe. Koeman očitno nima značaja, saj ni vedel, kako naj mi sporoči novico, ni se niti izjasnil o tem, ali me ne želi on ali me ne želi Barcelona,« je razkril v pogovoru za španske medije Suarez.

