Ronaldo ob dramatični zmagi Portugalske podrl rekord Daeija

Bosna in Hercegovina do točke v Franciji

V skupini H so po sredini zmagi Malte nad Ciprom (3:0) in neodločenih izidih med Rusijo in Hrvaško (0:0) ter Slovenijo in Slovaško (1:1) vse reprezentance znotraj treh točk. Malta je pripravila presenečenje proti Cipru, ki je v tretjem krogu konec marca ugnal Slovenijo. V sredo sta za manjšo od obeh otoških držav zadela(44., 54.) in(46.). S tem je Malta s štirimi točkami prehitela Ciper in je peta, isto število točk ima na četrtem mestu Slovenija. Dve več ima Slovaška na tretjem mestu, medtem ko imata Hrvaška in Rusija po današnjem remiju brez zadetkov na vrhu po sedem točk.Poraz se je v skupini A doma nasmihal Portugalski, a se je po zaslugivendarle rešila ob koncu dvoboja. V prvem polčasu je imel novopečeni član Manchester Uniteda na voljo enajstmetrovko, a jo je zgrešil oziroma mu je strel ubranil irski vratar. Nato pa so ob koncu prvega polčasa Irci povedli prekDomačini so pritiskali v drugem delu, do izenačenja pa prek Ronalda prišli v 89. minuti. Nato pa je zvezdnik svetovnega nogometa zadel še v izdihljajih tekme v 96. minuti za tretji komplet treh točk v skupini A. Z dvema zadetkoma in skupno 111. reprezentančnim golom pa je Ronaldo postal še rekorder po številu zadetkov v reprezentančnem dresu. Pred tem je bil s 109 goli izenačen z Irancem. Luksemburg je skupini A premagal Azerbajdžan z 2:1.V skupini D je Francija presenetljivo doma remizirala z Bosno in Hercegovino z 1:1. Vseeno Francozi ostajajo trdno v vodstvu skupine z osmimi točkami. Sledi Ukrajina, ki je še četrtič na prav toliko tekmah remizirala, tokrat v Kazahstanu (2:2).V skupini F Danska ostaja popolna po štirih krogih. Tokrat je padla Škotska z 2:0. Izrael se je po gostujoči zmagi s 3:0 proti Ferskim otokom prebil na drugo mesto s sedmimi točkami. Prav toliko točk imajo tretji Avstrijci, ki so dvoboj v Moldaviji začeli kasneje od predvidenega. Tekma je bila namreč za okoli pol ure prestavljena, saj je nad igriščem pred začetkom dvoboja nekdo upravljal z dronom. Avstrijcev to ni zmedlo, saj so Moldavijo premagali z 2:0.V skupini G na vrhu vztraja Turčija, ki je danes z 2:2 remizirala proti Črni gori. Turkom, ki imajo osem točk, tako s točko manj poleg Črnogorcev sledijo še Nizozemci in Norvežani, ki so se danes razšli brez zmagovalca z 1:1. Latvija pa je v tej skupini ugnala Gibraltar s 3:1.​​