Ronaldo prevzema lastništvo Cruzeira

Nekdanji brazilski nogometni reprezentant Ronaldo je sporočil, da bo nov večinski lastnik Cruzeira, kluba, pri katerem je začel svojo bogato poklicno nogometno pot. Klub iz Belo Horizonteja zadnji dve sezoni igra v drugi brazilski ligi. »Veliko moram vrniti Cruzeiru in ga vrniti tja, kamor si zasluži,« je dejal 45-letni Ronaldo v videoposnetku, na katerem je držal dres s številko 9 in z njegovim vzdevkom Fenomeno. Ronaldo bo za prevzem večinskega deleža kluba odštel približno 60 milijonov evrov. Delni lastnik je tudi v Španiji pri Valladolidu.

Ronaldo, ki je iz Rio de Janeira, je pri Cruzeiru v Belo Horizonteju svoj poklicni prvenec vpisal leta 1993 pri 16 letih. Za klub je na 58 tekmah dosegel 56 golov, kar mu je prineslo poziv v člansko vrsto za svetovno prvenstvo leta 1994, kjer je prejel kolajno za prvaka, čeprav ni odigral niti minute. Po SP ga je Cruzeiro prodal PSV Eindhovnu, zatem pa je blestel v dresih Barcelone, Interja, Real Madrida in Milana, kariero pa je končal v dresu Corinthiansa v São Paulu leta 2011.

Na SP 2002 je sloviti napadalec dosegel osem golov na sedmih tekmah in Braziliji pomagal do novega naslova leta 2002. Mednarodna nogometna zveza ga je trikrat izbrala za najboljšega igralca na svetu, zlato žogo pa je prejel dvakrat. Cruzeiro ima za seboj bogato zgodovino, nazadnje je v elitni brazilski ligi zmagal v letih 2013 in 2014, v pokalu pa 2017 in 2018, konec sezone 2019 pa je izpadel med drugoligaše.