Ronaldo spet preskočil Messija

Lionel Messi se še ni najbolje znašel v Parizu. FOTO: Franck Fife/ AFP

Neymar je tretje najboljše plačani nogometaš. FOTO: Sebastien Bozon/AFP

je spet zavzel vrh na Forbesovi lestvici najbolje plačanih nogometašev na svetu in preskočil večnega tekmecaRonaldo (36) se je poleti po 12 letih vrnil v Manchester United, Messi (34) pa je prvič zapustil Barcelono in se pridružil Paris Saint-Germainu. Portugalec, eden najbolj slavnih športnikov, ki mu na družbenih omrežjih sledi prek 500 milijonov ljudi, naj bi v sezoni 2021/22 zaslužil 125 milijonov dolarjev (107 milijonov evrov) pred obdavčitvijo, od tega 70 milijonov s plačami in premijami pri Unitedu. Ostalo bo prišlo iz sodelovanja z znamkami, kot so Nike, Herbalife, Clear in njegove linije CR7.Argentinec Messi, ki je bil na prvem mestu lani, bo v Parizu zaslužil 75 milijonov dolarjev, s sponzorstvi pa 35 milijonov, torej skupaj 110 milijonov zelencev. Njegov soigralec, ki je maja podaljšal pogodbo do leta 2025, je tretji s 95 milijoni dolarjev.Tudi na četrtem mestu je član PSG,, ki bo bogatejši za 43 milijonov dolarjev. Sledijo(Liverpool, 41 mio. $),(Bayern, 35),(Kobe, 35),(Man. United, 34),(Real Madrid, 32) in(Real Madrid, 29).