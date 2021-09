Hrvati z evrogolom Brozovića slavili v Bratislavi, Rusi do zmage v Nikoziji

Številne menjave vendarle prinesle zadetek

Rusi pozdravljajo svoje navijače v Nikoziji. FOTO: Afp

Ruska reprezentanca je v tekmi petega kola kvalifikacij za SP 2022 slavila na Cipru, ki je po marčevskem podvigu proti Sloveniji izgubil drugič zapored. To je bila druga tekma novega ruskega selektorja, ki je na vedno vročem gostovanju v Nikoziji proslavil svojo prvo zmago v novi vlogi. Rusi, ki so večer začeli na prvem mestu v skupini H, v kateri igra tudi Slovenija, so povedli v 6. minuti, ko jeza hiter zadetek zaposlil. Smolov, ki naj bi po odmevni (prisilni) upokojitviv Karpinovem moštvu prevzel veliko večje breme, je bil podajalec tudi pri drugem golu na tekmi, ki ga je v 55. minuti dosegelSlovenski nogometaši, ki so v istem terminu v Ljubljani stežka premagali Malto (1:0), so vneto pričakovali tudi novice iz Bratislave, kjer sta se udarili Slovaška in Hrvaška. Slovaki, ki so sredi tedna v Stožicah z remijem 1:1 osvojili zasluženo točko, so imeli po prvih desetih minutah srečo, da se niso znašli v zaostanku, potem ko jes strelom z okoli 20 metrov zatresel prečko.je v 19. minuti v zadnjem hipu uspel ustaviti, nato pa so svetovni podprvaki, ki so spet igrali brez kapetanain tokrat tudi brez prvega vratarja, nevarno stopili s plina. Slovaki so imeli do konca polčasa večje priložnosti, še posebej se je rezervni čuvaj mrežeizkazal ob streluv 26. minuti.Gostujoči selektorse je v 55. minuti odločil za kar trojno menjavo in v igro poslalin, v 62. minuti pa nanesto Oršića pe. Pred obračunom s Slovenijo v Splitu se je hazardiranje Hrvatom vendarle obrestovalo, ko je v 86. minuti slovaško mrežo zatresel. Ta je po prostem strelu še enega rezervistamojstrsko zadel z razdalje, Ivušić pa je do konca obračuna še vsaj dvakrat rešil spet neprepričljive Hrvate, ki pa so na vrhu lestvice spet ujeli Ruse ter za tri točke ubežali Sloveniji, ki jim je v letošnjih kvalifikacijah prizadejala edini poraz. Slovaki so padli na četrto mesto s šestimi točkami, točko več ima Slovenija.V skupini A je Azerbajdžam zadal nov udarec Irski z remijem v Dublinu (1:1). Poraz zelenih je šele v 87. minuti preprečil, sobotna tekmeca pa sta z vsega točko na zadnjih mestih v skupini, kjer je na vrhu pred Portugalsko zdaj spet Srbija. Ekipa legendarnegaje po prijateljskih tekmah v Kobeju (Japonska) in Debrecenu (Katar) na svoji zelenici odpravila Luksemburg s 4:1. Dva gola je med 22. in 35. minuto dosegel, Luksemburžani pa so v drugem polčasu, natančneje v 77. minuti, znižali prek. A po avtogoluso se strasti na štadionu Rajka Mitića v Beogradu hitro umirile, na končnih 4:1 je v zadnjem napadu povišalpo drugi podaji na tekmiV skupini D so Finci z edinim golom na tekmi, po skoraj točno uri igre ga je dosegel, na svojem olimpijskem štadionu v Helsinkih premagali Kazahstance z 1:0 ter po dveh remijih zabeležili še prvo zmago v letošnjih kvalifikacijah. Nova neprepričljiva predstava je za svetovnimi prvaki Francozi, ki so se iz Kijeva vrnili s točko (1:1).je tik pred polčasom poskrbel za veselje ukrajinskih navijačev na tribunah olimpijskega štadiona, a je kmalu po začetku drugega polčasa izenačil. V 64. minuti je Didier Deschamps v igro poslal tudi izkušenega, ki pa s soigralci ni uspel še enkrat streti čvrste ukrajinske obrambe. Francozi po dveh zaporednih remijih, nedavno so jim točke odščipnili nogometaši Bosne in Hercegovine, ostajajo na vrhu skupine D z devetimi točkami, a so odigrali tudi dve tekmi več od drugouvrščenih Fincev (5). Enako število točk kot Finci in enako število tekem kot Francozi imajo Ukrajinci (5), BiH je pri dveh točkah, a mora ravno tako še odigrati dve tekmi.Pomembne tri točke je Norvežanom v Latviji prinesel golz enajstih metrov v 20. minuti. Za končnih 2:0 je zadelv 66. minuti, vikingi pa so se vsaj za hip vrnili na vrh lestvice skupine G, a so jih do konca večera spet prehiteli Nizozemci in Turki. Prvi so bili s 4:0 boljši od Črnogorcev, dvakrat (enkrat z 11-m) je zadel, med strelce pa sta se vpisala šein prvič v karieri še 22-letni krilni napadalec PSV iz Eindhovna. Turki, ki imajo kot vodilni v skupini še točko več od Nizozemcev, so v drugem polčasu strli Gibraltar na gostovanju na jugu Iberskega polotoka, med 54. in 83. minuto so zadeliin. Calhanoglu je bil tudi podajalec pri vodilnem zadetku.Škoti so z edinim golom na tekmi, v prvem polčasu ga je na štadionu Hampden Park dosegel, premagali Moldavijo (1:0). A v skupini F je bilo tokrat vse v znamenju Izraela, ki je deklasiral Avstrijo s kar 5:2 in se z zmago v Haifi povzpel na drugo mesto. Izraelci so z goli Manorja Solomona, Munasa Daburja in Erana Zahavija že v 33. minuti vodili s 3:0, nato pa je tik pred polčasom znižal Christoph Baumgartner. Ko je v 55. minuti zadel še Marko Arnautović, so bili Avstrijci že na pragu izenačenja, a ježe v enem naslednjih napadov poskrbel za vnovičen pobeg. Zahavi je v 90. minuti z drugim golom na tekmi poskrbel za »petardo« in eno največjih izraelskih zmag v zgodovini kvalifikacij. V skupini F na vrhu s stoodstotnim izkupičkom ostajajo Danci, ki pa so trepetali za vse tri točke na Ferskih otokih, kjer je tekmo v 85. minuti odločil, ko so imeli otočani že igralca manj na zelenici (1:0).​​