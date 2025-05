Salomonska rešitev za gostitelje eura 2028, čaka jih zaščitna mreža

Gostitelji evropskega prvenstva so doslej imeli zagotovljeno udeležbo v glavnem delu turnirja, pred eurom 2028 pa se je Uefa znašla pred izzivom. Turnir bodo organizirale štiri otoške države skupaj, vsem štirim pa vabila neposredno v glavni del eura niso želeli podeliti.

Zato so našli salomonsko rešitev: Anglija, Wales, Irska in Škotska bodo igrale v kvalifikacijah, vsaka od držav bo uvrščena v svojo skupino. Na euro se bodo uvrstili zmagovalci iz vsake od 12 kvalifikacijskih skupin in najboljših osem drugouvrščenih, za gostiteljice pa so pripravili varovalko: na voljo jim bosta dve dodatni mesti za reprezentanci, ki bi bili neuspešni v kvalifikacijah. Tako se lahko zgodi, da bodo glavni del eura videle vse štiri.

Za uvrstitev na EP se bodo potegovali tudi Slovenci. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Preostale vozovnice bodo razdelili po playoffu, v katerem bodo igrale preostale drugouvrščene reprezentance in ekipe, ki se bodo izkazale v ligi narodov 2026/27. Od tega, koliko dodatnih mest bodo zapolnile gostiteljice bo odvisno, kako bo potekal playoff za uvrstitev na euro.

Na turnirju poleti 2028 bo igralo 24 evropskih reprezentanc.