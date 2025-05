Fifa bo premešala koledar, uvaja kar dva dodatna prestopna roka

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je uvedla poseben prestopni rok od 1. do 10. junija za vse ekipe, ki bodo tekmovale na letošnjem poletnem klubskem svetovnem prvenstvu, je svetovna nogometna federacija objavila na spletnih straneh. Klubsko svetovno prvenstvo se bo začelo 14. junija v Miamiju.

»Vseh 20 zvez članic, katerih klubi bodo sodelovali na prelomnem turnirju pod okriljem Fife, je potrdilo uvedbo posebnega prestopnega roka za registracijo od 1. do 10. junija za vse njihove pridružene klube, da bi omogočili novim igralcem, da tekmujejo na turnirju,« je v izjavi zapisal globalni upravni organ nogometa.

Infantino bo ekipam omogočil, da nove igralce registrirajo še pred začetkom turnirja. FOTO: Daniel Duarte/AFP

Rok za predložitev končnega seznama igralcev je po novem 10. junij, kar bo vsakemu sodelujočemu klubu omogočalo, da v Združene države Amerike pripelje vse nove igralce, podpisane v tem posebnem prestopnem obdobju. Pri Fifi so nadalje napovedali dodatni prestopni rok med turnirjem, ki bo odprt od 27. junija do 3. julija.

»Cilj je spodbuditi klube in igralce, ki jim potečejo pogodbe, da najdejo ustrezno rešitev za olajšanje sodelovanja igralcev,« so zapisali pri Fifi in zaključili: »To bo zagotovilo, da bodo igrali najboljši igralci, kar bo klubom omogočilo dodajanje novih igralcev tudi med turnirjem.«

Na klubskem svetovnem prvenstvu 2025 bo sodelovalo 32 ekip z vsega sveta, potekalo pa bo od 14. junija do 13. julija v ZDA.