Novica iz vrst ljubljanskega nogometnega prvoligaša ni presenetila, nenavadna je bil le termim objave v poznih večernih urah zadnjega dneva v tednu: Savo Milošević ni več trener Olimpije!



Tako so sporočili na uredni spletni strani kluba in ob tem zapisali, da bo do nadaljnjega moštvo vodil Milan Anđelković. Govorice krožijo o različnih kandidatih, poznavalci največkrat omenjajo Dina Skenderja, Slavonca iz Osijeka, ki je že vodil zeleno-bele. MIloševića pa je odneslo pomanjkanje želenih rezultatov, nazadnje so zmaji v petek doživeli polom na prijateljski tekmi na Reki z 1:6.

