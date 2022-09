Selektorja Malte odpustili zaradi suma spolnega nadlegovanja

Devis Mangia je bil malteški selektor od 30. decembra 2019, odpustili pa so ga zaradi suma spolnega nadlegovanja. Kot je poročala francoska tiskovna agencija AFP, so selektorja odslovili zaradi »domnevne kršitve njene zvezne politike«. Po poročanju italijanskega časnika La Repubblica je Mangio eden njegovih zdaj že nekdanjih varovancev obtožil spolnega nadlegovanja.

»Dejstvo je, da je omenjeno 'težavo' izpostavil več kot en igralec. Gre izpostaviti ozadje: gospod Mangia je imel podoben problem pri Ascoliju v italijanski serie B v sezoni 2015/16,« piše La Repubblica. Malteška zveza je v izjavi za javnost navedla, da je Mangia, star 48 let, »popolnoma pripravljen za oceno dejstev«.

Zveza nadalje pojasnjuje, da »ne bo dajala nobenih nadaljnjih izjav, dokler o naslednjih korakih ne bodo spregovorili na odprt in transparenten način v pristojnih organih odločanja«.

Mangia je bil leta 2011 tri mesece in pol glavni trener italijanskega nogometnega prvoligaša Palerma, za katerega sta takrat igrala tedanja slovenska reprezentanta Armin Bačinović in Josip Iličić. Z Iličićem in slovensko reprezentanco se je lani dvakrat pomeril v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022, v Stožicah je izbrana vrsta selektorja Matjaža Keka slavila z minimalnih 1:0, v Ta'Qaliju pa veliko bolj prepričljivo s 4:0.