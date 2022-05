Senegalec že drugič ni igral v dresu z mavrično številko

Ker Idrissa Gueye ni odigral zadnje ligaške preizkušnje, na kateri so nogometaši klubov francoske lige nastopili z mavričnimi številkami v podporo gibanju LGBTQIA+, je Francoska nogometna zveza začela preiskavo. Senegalca, ki se javno še ni oglasil, obtožujejo podpiranja homofobije, potem ko se je za podobno potezo odločil že v minuli sezoni. Pozvali so ga celo, da naj se v dresu fotografira in s tem dokaže, da je bil odsoten le zaradi poškodbe.

Trener PSG Mauricio Pochettino je dejal, da je bil Gueye, ki je sicer odpotoval na tekmo v Montpellier, odosten zaradi osebnih razlogov. Primer je hitro postal tudi pereče politično vprašanje, senegalski predsednik Macky Sall je v zapisu na twitterju skupaj s še nekaterimi vidnimi člani reprezentance, ki je aktualna afriška prvakinja, podprl Gueya.

Argentinca Lionel Messi in Angel Di Maria v dresih z mavrično številko med dvobojem v Montpellierju. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

»Ni homofob, le ne želi, da bi z njegovo podobo promovirali homoseksualnost. Pustite ga pri miru,« je dejal nekdanji premier Senegala Abdoul Mbaye. V Senegalu sicer homoseksualni odnosi veljajo za zločin, za katerega je zagrožena do petletna zaporna kazen. Oglasila se je tudi kandidatka konservativcev na nedavnih predsedniških volitvah v Franciji, Valerie Pecresse, ki je javno obsodila odsotnost 32-letnega vezista.