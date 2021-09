Sepp Blatter podprl stališče Uefe in Aleksandra Čeferina

Nekdanji predsednik Svetovne nogometne zveze (Fife) Sepp Blatter je izrazil nasprotovanje organizaciji svetovnih prvenstev na vsaki dve leti. Spremembo več kot 90-letne ureditve predlaga, Fifin mož za razvoj nogometa, ki ga podpira tudi sedanji predsednik Fife»Spominjam se časov, ko sem vodil Fifo še sam. Tudi tedaj smo se spogledovali z razmišljanjem, ali bi bilo morda bolje za nogomet, če bi mundial organizirali na vsaki dve leti, in torej ne na štiri kot doslej. Toda nato sem opustil to zamisel, ki je v resnici grozna. Danes, ko samo pomislite na tekmovalni koledar, je jasno, da je ta ideja neizvedljiva in slaba,« je zatrdil Blatter. Fifini zadnji pobudi najostreje nasprotujeta Južna Amerika in Evropa, javno je izrazil nasprotovanje tudi predsednik UefeDanes 85-letni Švicar je vodil Fifo med letoma 1998 in 2015, z vrha organizacije pa je moral oditi po številnih podkupovalnih aferah njegovih sodelavcev po svetu, predvsem v Latinski Ameriki in Afriki, tudi sam pa se je zapletel v najodmevnejšo, ko je izplačal dva milijona švicarskih frankov tedanjemu predsedniku Uefena podlagi ustnega dogovora za opravljeno delo Francoza v času SP 1998.