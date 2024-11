Šeško in Haaland najprej v Lizbono in Glasgow, nato v Stožice

V nadaljevanju preberite:

Malokateri večer ponuja tako veliko kakovostnih nogometnih tekem, kot jih bo ponudil prvi tekmovalni dan lige prvakov v letošnjem novembru. Drevi bomo videli kar tri dvoboje s tržno vrednostjo igralskega kadra prek 1,5 milijarde evrov, morda tudi kakšen gol slovenskega legionarja Benjamina Šeška. Vrag je vzel šalo, v 4. kolu posodobljene lige prvakov (od osmih) ni več prostora za spodrsljaje, zato bi bilo lahko danes in jutri posebej napeto in dramatično.

Real Madrid vs. Milan bo dvoboj z največjo skupno tržno vrednostjo ekip – na igrišču in ob njem bodo 1,92 milijarde evrov vredni igralci, pri čemer so Španci vendarle veliko dražji od Italijanov (1,36 proti 0,56 milijarde evrov). Bomo videli, kako se bodo pri Realu odzvali na zadnji polomiji, torej polom v clasicu z Barcelono (0:4) in neugledno blamažo v odzivu na razplet glasovanja za zlato žogo.

Tudi dvoboja v Lizboni in Liverpoolu, kjer bo šlo za merjenje moči med 1,7 milijarde evrov vrednih ekip, bosta negotova. Nekdanji član rdečih z Anfielda Xabi Alonso se je rokohitrsko zavihtel med najbolj iskane trenerje na svetu, Leverkusen v Anglijo gotovo ni pripotoval z belo zastavo, četudi bo gostoval pri vodilni ekipi premier league. Več v članku.