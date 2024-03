Šeško in Kampl nista prebila obrambe Mainza

Nogometaši Leverkusna še naprej ostajajo neporaženi v nemški ligi. Vodilna ekipa bundeslige je bila zelo blizu prvemu porazu, a je na dvoboju s Hoffenheimom po zasuku ob koncu tekme z zadetkoma v 88. in 91. minuti še 23. zmagala. Začasno je tako prednost pred Bayernom povišala na 13 točk, Bavarci bodo zvečer v derbiju gostili Dortmund.

Leverkusen tudi po 27. kolu nemške lige še nima poraza, nekajkrat v sezoni se je že rešil, tokrat pa je dolgo kazalo, da bo četa Xabija Alonsa vendarle prvič klonila. Gostje so bili izrazito podrejeni, toda po edini pravi akciji v prvem delu je Maximilian Beier poskrbel za vodstvo Hoffenheima.

V nadaljevanju je bila igra povsem enosmerna, Leverkusen je valil napad za napadom, toda vratar Oliver Baumann je, tudi ob pomoči soigralcev in enkrat okvira gola, ostal nepremagan. Vse bo 88. minute, ko je za izenačenje vendarle zadel Robert Andrich. Leverkusen je nato pritisk še stopnjeval in od poraza do zmage prišel v le treh minutah, v prvi sodnikovega dodatka je zadel še Patrik Schick.

Leipzig si je privoščila spodrsljaj v boju za mesta pri vrhu, saj je igrala le 0:0 z ekipo z dna lestvice Mainzem. Leipzig je imel premoč, ki pa je ni znal izkoristiti, tako da niti Kevin Kampl, ki je začel tekmo in igral do 83. minute, kot tudi ne Benjamin Šeško (igral je od 68. minute) na koncu nista mogla biti zadovoljna.