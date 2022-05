Sežanci ostajajo v prvi ligi

Nogometaši CB24 Tabora Sežane so na povratni tekmi kvalifikacij za dopolnitev Prve lige Telemach v Kranju premagali Triglav s 5:2 (3:1) in se s skupnim rezultatom 8:3 obdržali v elitni druščini.

Nogometaši CB24 Tabora ostajajo v elitni slovenski ligi, potem ko so v kvalifikacijah še drugič premagali kranjski Triglav, tokrat v Kranju. Vprašanje skupnega zmagovalca so na razmočenem igrišču s samozavestno igro praktično rešili že na začetku tekme, ko so hitro dosegli dva gola. Tudi v nadaljevanju so bili boljši tekmec in zasluženo izpolnili cilj. S tremi goli se je izkazal Dino Stančič.

Sežančani so v gorenjsko prestolnico dopotovali s prednostjo dveh golov, a prejetim zadetkom na domačem igrišču, kar je Triglavu dajalo možnosti, da se z zmago 2:0 uvrsti v prvo ligo. Toda varovanci Dušana Kosića na povratno tekmo niso prišli branit prednost, ampak še drugič zmagati. To je napovedal že začetek, v katerem so prevzeli pobudo, po nekaj neuspešnih napadalnih poskusih pa že v osmi minuti tudi povedli.

Rodrigue Bongongui je z desne strani poslal natančno žogo proti drugi vratnici, kjer je Stančiću ni bilo težko potisniti v mrežo. Že tri minute pozneje je bil skupni zmagovalec praktično znan. Gosti so še drugič zatresli mrežo, po protinapadu je na desni strani preigraval Stančič, poslal žogo v sredino, Ndzengue pa jo je še v zraku preusmeril v mrežo.

Kranjčani so po zaostanku potrebovali pet golov, da bi postali prvoligaši, kar je bila misija nemogoče. To je dokazala 39. minuta tekme, ko so gosti še povišali vodstvo, svoj drugi gol na tekmi je dosegel Stančič, ki se je po podaji Ndzengueja z leve strani odlično znašel v kazenskem prostoru in z natančnim strelom premagal vratarja Luko Čadeža.

V sodniškem dodatku prvega polčasa so domači znižali izid. Na robu kazenskega prostora je Klemen Nemanič nepotrebno pohodil Tina Matića, slednji pa je uspešno izvedel najstrožjo kazen.

Da Gorenjci, ki si v prvem polčasu z izjemo enajstmetrovke niso priigrali resnejše priložnosti, nimajo možnosti za zmago niti na domačem igrišču, je postalo jasno v 52. minuti, ko je Stančič dosegel še svoj tretji gol. S podajo v prazen prostor ga je lepo zaposlil Tom Alen Tolić, najboljši strelec Sežančanov pa je obšel vratarja ter poslal v mrežo.

Primorci v nadaljevanju niso več igrali tako zavzeto kot na začetku. Imeli so sicer še nekaj priložnosti, a jih dovolili tudi tekmecem, v 71. minuti je eno izkoristil Matić. Miha Kancilija je prodrl po desni strani, v sredi lepo našel Žana Vipotnika, ta je zadel vratnico, od katere se je žoga odbila do Matića, ki mu ni bilo težko doseči svoj drugi gol na tekmi.

To še ni bilo še vse, kar se tiče golov, v 86. minuti je z nekaj sreče do priložnosti prišel Žiga Ovsenek in jo tudi izkoristil.