Simeone in Oblak v skrbeh, Klopp vidi popolnost

Jan Oblak je kljub drugemu zaporednemu porazu z Liverpoolom prepričan, da Atleticu lahko uspe v zadnjih kolih skupinskega dela prehiteti Porto in si zagotoviti vozovnico za nastop v osmini finala lige prvakov. Liverpoolčani so bili tokrat precej bolj prepričljivi kot oktobra v Madridu, čeprav je bilo na koncu, tudi po zaslugi Oblaka, na semaforju zgolj 2:0. Trenerja Jürgen Klopp in Diego Simeone se spet nista pozdravila, tokrat je bil Nemec tisti, ki je po tekmi zbodel Argentinca. »Vsi smo videli, kaj so nekateri igralci Atletica počeli, da bi izenačili razmerje moči,« se je namuznil Klopp, ki si je ob polčasu privoščil menjavo enega najboljših posameznikov in strelca drugega gola Sadia Maneja. Josep Guardiola se je po visoki zmagi nad Clubom Bruggeom, Manchester City tako kot PSG in Real Madrid še nima zagotovljenega nastopa v izločilnih bojih, lotil novinarjev, ki so povsem spregledali tekmo z belgijskimi prvaki v pričakovanju mestnega derbija z Man. Unitedom v premier league.