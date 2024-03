Šimundža opozarja pred izzivom v pokalu: Jeseni smo se z njimi opekli

Nogometaši igrajo tekme 1/8 finala pokala Pivovarne Union, danes in jutri bodo aktivni tudi prvoligaši. Že včeraj sta si zagotovila nastop v četrtfinalu člana 2. SNL Triglav in Ilirija. Najbolj zanimiv naj bi bil derbi v Spodnji Šiški – v Stožicah popravljajo zelenico –, kjer se bosta v četrtek pomerila Olimpija in Koper. Danes bo na sporedu še en prvoligaški dvoboj, Radomljani bodo namreč obiskali Ljudski vrt.

»Pokal prinaša lovoriko. Glede na to, da smo v Mariboru, želimo zmagovati na vseh področjih in je pokalno tekmovanje za nas zelo pomembno. Želimo si zagotoviti napredovanje. Ekipa Radomelj je sposobna zagreniti življenje marsikateri ekipi, imajo kakovost, lahko povzročijo težave iz prekinitev ali protinapadov. Jeseni smo se že opekli na prvenstveni tekmi v Domžalah, ki pomeni za nas dodatno opozorilo,« je pred tekmo razmišljal Mariborov trener Ante Šimundža.