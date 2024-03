Boj za najboljšega v Sloveniji se je zares šele začel

V nadaljevanju preberite:

Zanimiv nogometni konec tedna v boju za prvaka ni prinesel spremembe v vrhu. Derbi kola v Stožicah je novi lovoriki kljub temu približal Celjane, ki so iztržili točko, četudi jih je Olimpija nadigrala. Če ne drugega, je ostalo do konca sezone eno kolo manj, prednost Celjanov pred Ljubljančani pa enaka – 7 točk. V »ozadju« je vknjižil zanesljivo zmago Maribor, prav ti trije klubi pa bodo do 18. maja odločali o vrhu, saj se zdi, da delujejo na igrišču veliko bolje kot preostala sedmerica v ligi.

Konec tedna bo sledilo novo dejanje v boju za prvaka, pod lupo bo sobotni (17.30) štajerski derbi v Celju. To bo le ena od zanimivih tekem, ki bodo sledile do konca sezone, po reprezentančnem premoru bo zares nepredvidljivo: najzanimivejši pari so Olimpija – Maribor (17. 4.), Celje – Olimpija (27. 4.), Maribor – Celje (4. 5.) in Maribor – Olimpija (11. 5.). Na kakšen način sta se razpletli tekmo v Ljubljani in Mariboru konec tedna, kakšno je razmerje sil na vrhu in kakšno izhodišče imajo klubi pred nadaljevanjem?